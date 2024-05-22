К купальному сезону готовятся в Карагандинской области

В Карагандинской области для проведения спасательных работ на воде подготовлено 10 мобильных групп, привлекаются и общественные спасатели. О готовности к купальному сезону на аппаратном совещании в акимате региона доложил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Катпанов, передает корреспондент агентства Kazinform.

С 1 мая ДЧС проводит масштабную профилактическую работу с населением и водопользователями. Проходят совместные рейды с полицией, патрулирование на водоемах, беседы с населением с вручением памяток, общешкольные линейки, интерактивные уроки для детей и рассылки с правилами безопасности на воде в родительских чатах.

— Для проведения спасательных работ на воде подготовлено 10 мобильных групп. В их составе около 100 человек, 20 единиц техники и 25 плавательных средств. До начала купального сезона акиматами городов и районов планируется установить еще 110 запрещающих знаков, — сообщил М. Катпанов.

В прошлом году по области создано восемь коммунальных пляжей. На стадии реализации еще семь организованных мест для купания: по одному в Караганде и Темиртау, три в Осакаровском районе и два в Каркаралинском.

В частности, в областном центре сегодня действуют два коммунальных пляжа на территории Фёдоровского водохранилища. В планах этого года подготовить еще один участок — срезать склон, привести в порядок берег, установить необходимые знаки и обеспечить контроль со стороны спасателей. На Федоровском водохранилище также планируется открыть пять частных зон отдыха. Идет работа по организации еще одного коммунального пляжа на Голубых Прудах.

Выделены средства на закупку необходимого оборудования для безопасности на воде: громкоговорителей, наблюдательных вышек, информационных баннеров и другого.

Через карьерные центры планируется привлечь и обучить около 70 общественных спасателей.