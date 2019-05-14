К купальному сезону готовятся спасатели Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- Костанайским областным департаментом по ЧС в целях недопущения чрезвычайных ситуаций на водоемах области разработан план мероприятий по обеспечению безопасности населения на водах в период купального сезона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

О запланированных мероприятиях сообщил в ходе брифинга начальник ДЧС области Талгат Какимов.

По данным ведомства, в прошлом году на водоемах области утонуло 16 человек, из них 6 детей и подростков. Основными причинами гибели людей на водоемах области спасатели называют грубое нарушение правил безопасности на воде, а также купание в необорудованных местах, нахождение детей вблизи водоемов без присмотра взрослых. К слову, все случаи гибели детей зарегистрированы на необорудованных участках водоемов.

«Разработанным планом предусматриваются мероприятия по обеспечению безопасности людей на водоемах, в том числе организация в местах массового отдыха спасательных постов, пунктов медицинской помощи, постов общественной безопасности, а также проведение совместных профилактических рейдов и патрулирования с сотрудниками внутренних дел. На сегодня работа по исполнению этих мероприятий плана ведется не в полном объеме»,- считает руководитель ведомства Талгат Какимов.

В области имеется 5 официальных оборудованных пляжа - городской пляж в городе Житикаре, база отдыха ТОО «Джайлау» в Алтынсаринском районе, база отдыха ТОО «Селена», база отдыха «Сосновый бор», «Светофор» им Шаяхметова М.Б. Остальные места отдыха граждан, по словам Какимова, являются стихийными. Поэтому полный охват их во время проведения рейдов невозможен.

«Для недопущения гибели людей на водоемах в период купального сезона департаментом в адрес акимов городов (районов) ежегодно направляется письмо о необходимости проведения работы по организации общедоступных и соответствующих нормативным требованиям по безопасности официальных мест для купания. Однако большинство местных исполнительных органов к решению вопроса подходят формально. Одним словом - полностью игнорируют»,- сказал Т. Какимов.





Начальник ДЧС отмечает, что акиматами районов никакой другой работы по установлению официальных мест не проводится, а население также продолжает использовать все имеющиеся водные объекты для купания, при этом остается риск опасности для жизни и здоровья людей.

Ещё одной проблемой является подготовка спасателей. Как отмечает Т. Какимов, уже несколько лет подряд местными исполнительными органами не проводится работа по подготовке общественных спасателей из числа местных жителей, в том числе стоящих на учете в центрах трудоустройства и занятости. Хотя это могло бы значительно помочь в решении вопроса гибели людей на водоёмах. Сейчас спасатели готовятся только департаментом.

«Уже сейчас для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на водоемах и к работе в экстренном режиме на период купального сезона этого года приведены в готовность силы и средства департамента, Северного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда, подготовлены 7 единиц автомобильной и спасательной техники, 12 единиц плавательных средств, водолазное оборудование и снаряжение, созданы запасы горюче-смазочных материалов и продуктов питания»,- заключил Т. Какимов.