К крупным штрафам приговорили должностных лиц в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Панфиловским районным судом Алматинской области завершено рассмотрение уголовного дела за взяточничество в отношении четверых подсудимых, работавших в различных структурах акимата Панфиловского района и менеджера ТОО, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на судебное ведомство.

Из официального сообщения следует, что в судебном заседании было установлено, что между ГУ «Отдел строительства Панфиловского района» и ТОО «Техно Снаб 2002» был заключен договор о государственных закупках на строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с. Пиджим (Нуркент) Панфиловского района Алматинской области на общую сумму 993 440 000 тенге.

«За подписание актов выполненных работ и общее покровительство от менеджера С. подрядчика ТОО «Техно Снаб 2002» требовали и получили взятки: заместитель акима Панфиловского района Т. в размере 200 000 тенге, главный специалист ГУ «Отдел строительства Панфиловского района» К. в размере 100 000 тенге, исполняющий обязанности руководителя этого же отдела И. в размере 50 000 тенге.

В итоге менеджер ТОО «Техно Снаб 2002» С. неоднократно передал подсудимым взятки в общей сумме 350 000 тенге», - говорится в сообщении.

​В судебном заседании подсудимые вину признали полностью и раскаялись, не оспаривали доказательства и добровольно заключили процессуальные соглашения с прокуратурой Алматинской области в форме сделки о признании вины.

«Приговором суда подсудимый Т. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 366 УК, по которой ему назначен штраф в размере 6 000 000 тенге. Подсудимый К. признан виновным по части 1 статьи 366 УК, по которой ему назначен штраф в сумме 2 500 000 тенге;

Подсудимый И. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 366 УК и ему назначен штраф в размере 1 250 000 тенге;

Подсудимый С. признан виновным по пункту 3) части 3 статьи 367 УК и ему назначен штраф в размере 7 000 000 тенге в доход государства«, - пояснили в районном суде.

Всем подсудимым назначено дополнительное наказание в виде пожизненного лишения права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор не вступил в законную силу