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К костанайцам обратился Архимед Мухамбетов

1 Декабря 2022, 20:21
К костанайцам обратился Архимед Мухамбетов

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Экс-аким Костанайской области Архимед Мухамбетов в соцсети опубликовал пост-обращение к жителям региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня я завершил свою деятельность в должности акима Костанайской области. За эти годы мы вместе пережили многое. Мы старались решать просьбы и проблемы населения. Выражаю благодарность и особую признательность всем жителям нашего региона за всемерную поддержку, понимание и отзывчивость. Самый главный ресурс нашей области - человеческий капитал»,- отметил А. Мухамбетов.

Слова благодарности он также адресовал общественности области, совету ветеранов, представителям научной и творческой интеллигенции, депутатам маслихатов, неправительственным организациям, средствам массовой информации и своим коллегам.

«Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, удачи! Желаю Костанайской области дальнейшего процветания!»,- подытожил он.

Как сообщалось, Указом Главы государства новым акимом Костанайской области назначен Кумар Аксакалов.


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