К концу 2025 года обеспечить 100% доступ населения к качественной питьевой воде поручил Олжас Бектенов

Все работы по водообеспечению населенных пунктов Казахстана должны быть профинансированы в приоритетном порядке, заявил Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

- К концу 2025 года мы должны обеспечить 100% доступ населения к качественной питьевой воде. Это одна из самых социально важных задач. Для ее выполнения осталось всего 1,5 года. Несмотря на высокий процент исполнения, акиматам следует активизировать работу по достижению планов подведения соответствующей инфраструктуры в селах и городах. Все работы по водообеспечению должны быть профинансированы в приоритетном порядке, - высказался Премьер-министр.

О.Бектенов отметил, что проведение сетей водоснабжения внутри населенных пунктов должно быть синхронизировано с планами по подведению инфраструктуры групповых водоводов до границ сел.

- Мы знаем, что некоторые проекты по строительству групповых водоводов реализуются годами. Более того, есть случаи, когда готовы внутрипоселковые сети, но источника воды нет. К примеру, в селах Талапкер и Кажымукан Акмолинской области. Внутрипоселковые сети проложены, а проект по строительству группового водовода с месторождения Кенжебай и Рахымжансай еще только на стадии реализации, - обратил внимание О.Бектенов.

Более того, по его словам, в прошлом году из выделенных 760 млн тенге из-за отставания от графика работ более 500 млн тенге были возвращены в бюджет.

- Возникает логичный вопрос: в каком состоянии будут их внутренние сети, когда в них запустят воду?! Или им потребуется ремонт и дополнительные расходы. Это говорит о неправильном планировании. Акиму Акмолинской области поручаю взять этот вопрос на особый контроль, - сказал Олжас Бектенов.

Кроме того, в целях недопущения подобных случаев министерствам промышленности и водных ресурсов поручено на еженедельной основе контролировать ход реализации проектов и в случае выявления нарушений докладывать лично Премьер-министру.