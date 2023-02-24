К концу года казахстанцы смогут воспользоваться цифровым тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Реализация проекта «Цифровой тенге» ведется по плану. На текущий момент отбираются пилотные госорганы и соцвыплаты для участия в проекте. Об этом заявил глава Национального банка Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге журналист спросила председателя Нацбанка Галымжана Пирматова о том, на какой стадии ведется работа по реализации проекта «Цифровой тенге».

Галымжан Пирматов ответил, что работы ведутся по плану.

«Если вы помните, мы растянули на несколько лет его полноценное введение. В этом году мы в процессе отбора пилотных государственных органов и пилотных социальных выплат. То есть, к концу года казахстанцы реально смогут воспользоваться цифровым тенге по получению определенных социальных выплат и по участию в госзакупках в тех госорганах, которые попадут в наш пилотный проект», - пояснил глава Нацбанка.

Ранее был опубликован доклад об итогах второй фазы пилотного проекта «Цифровой тенге». По результатам проекта подтверждена технологическая реализуемость основных бизнес-требований, предъявляемых к платформе цифрового тенге.