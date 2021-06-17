МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - Разработка белорусской вакцины станет настоящим прорывом для отечественной медицины. Об этом заявил главный врач 1-й городской клинической больницы, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

«К концу года Беларусь планирует выйти на разработку собственной вакцины. Для Беларуси это будет равнозначно полету Гагарина в космос. Ведь будут задействованы лучшие белорусские специалисты, в том числе и смежных профилей», - сказал главврач.

Он обратил внимание, что в Беларуси на государственном уровне всегда большое внимание уделялось здравоохранению.

Дмитрий Шевцов также отметил и обеспеченность медучреждений: «Практически в каждой минской поликлинике есть компьютерные томографы, а ведь благодаря им удалось спасти тысячи жизней, поскольку очень важен вовремя поставленный диагноз».

Главврач обратил внимание, что, помимо ковида, есть и другие заболевания, требующие не меньшего внимания медиков. «Да, медики работают в сложных условиях. Они понимают, что выполняют свой долг. Государство в свою очередь поддерживает их», - сказал Дмитрий Шевцов.

Главврач обратил внимание, что сейчас медработники начали активнее прививаться. «Третья волна не была настолько интенсивной благодаря тому, что есть вакцина», - уверен председатель Белорусской ассоциации врачей.