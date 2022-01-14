К концу февраля планируют закончить восстановление поврежденных объектов в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Пострадавшие в ходе беспорядков объекты восстанавливают в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона Бердибек Сапарбаев осмотрел здания, поврежденные во время массовых беспорядков.

Всего в Таразе пострадали шесть государственных зданий - областной акимат, областной филиал партии «Nur Otan», здания департамента полиции и трех городских отделов. Сожжено и повреждено 149 служебных автомобилей, а также четыре объекта бизнеса. На территории Жамбылской области, в Шуском районе, пострадало здание филиала «Nur Otan».

Аким Жамбылской области поручил оперативно и качественно провести восстановительные работы объектов и сдать их до конца февраля. Ответственным лицам поручено держать на строгом контроле ход работ, обеспечивать передвижение работников во время действия режима чрезвычайного положения и комендантского часа.

В восстановительных работах административных зданий задействовано 680 человек, 35 единиц техники.

В тот же день аким области провел заседание регионального оперативного штаба, на котором подчеркнул необходимость продолжения работы по выявлению и задержанию участников массовых беспорядков и преступников, а также проведения разъяснительной работы среди населения по соблюдению требований чрезвычайного положения.

Бердибек Сапарбаев отметил важность работы по обеспечению общественной безопасности и правопорядка, подсчету имеющегося оружия, охраны важных стратегических объектов.

Для оценки ущерба в регионе создана специальная комиссия. По предварительным подсчетам, общий ущерб составил около 7,6 миллиарда тенге.