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К концу 2025 года чистой питьевой водой обеспечат 100% населения Жамбылской области

3 Марта 2022 22:04
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К концу 2025 года чистой питьевой водой обеспечат 100% населения Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Вопросы обеспечения населения чистой питьевой водой обсудили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе главы региона, на совещании председательствовал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

«В Жамбылской области в рамках государственных программ активно развивается сфера жилищно-коммунального хозяйства, - отметил руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Кудайберген Корганбаев. - По итогам 2021 года уровень охвата городских жителей централизованным водоснабжением составил 91%, при этом план на 2022 год составляет 92,3%. В сельской местности централизованным водоснабжением охвачено 88,8% жителей, до конца этого года планируем охватить 93,6%».

По словам спикера, в этом году на строительство 31 объекта водоснабжения выделено 13,5 млрд тенге. Объем выделенных средств по сравнению с 2021 годом увеличился на 22,7%.

Планируется обеспечить централизованным водоснабжением шесть жилых массивов областного центра, в которых проживают 6,4 тысячи человек. Кроме того, 13 населенных пунктов с общим числом жителей 33,5 тысячи человек будут пользоваться централизованным водоснабжением», - отметил спикер.

До конца 2025 года чистой питьевой водой обеспечат 100% населения. Во все населенные пункты будет подаваться чистая питьевая вода.

«В 31 населенном пункте, где проживают менее двухсот человек, будут установлены комплексные блок-модули», - уточнил руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Кудайберген Корганбаев.

«Необходимо усилить работу по обеспечению чистой питьевой водой сельских населенных пунктов. Без лишних отговорок и отсрочек. Соответствующие документы нужно подготовить в кратчайшие сроки. Есть вопросы и по установлению блок-модулей. Профильное ведомство должно все тщательно изучить. Самое главное, чтобы не было никаких жалоб от жителей. Пришло уже время систематизировать работу по подготовке ПСД», - отметил аким области.


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#Жамбылская область   #ЖКХ   #Акимат  
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Автор:

Галина Скрипник

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