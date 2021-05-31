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    13:45, 31 Май 2021 | GMT +6

    К каким отраслям Казахстана проявляют интерес иностранные инвесторы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На какие отрасли будет делаться упор при привлечении иностранных инвестиций в РК, рассказал заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С учетом изменившейся ситуации, по поручению Президента РК в целях обеспечения притока новых инвестиций с начала этого года внедрен новый инвестиционный инструмент - Соглашение об инвестициях для стратегических инвесторов, предоставляющее им особые условия и помогающие разблокировать весь спектр инвестиционных возможностей Казахстана», - сказал Алмас Айдаров.

    Он также рассказал о плане дальнейших действий по привлечению иностранных инвестиций.

    «Во-первых, пандемия коронавируса продемонстрировала необходимость обеспечения экономической безопасности, в связи с чем будут приложены дополнительные усилия по привлечению инвестиций в фармацевтическую, обрабатывающую и продовольственную сферы. Во-вторых, основной упор в реализации политики по привлечению инвестиций будет на отрасли, вызывающие наибольший интерес у зарубежных инвесторов, такие как логистика, цифровые и «зеленые» технологии, разведка новых месторождений и другие», - добавил Алмас Айдаров.

    Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года объем прямых иностранных инвестиций в глобальной экономике сократился на 42%. Особенно негативно кризис отразился на странах с переходной экономикой, где показатели иностранных инвестиций продемонстрировали катастрофическое падение на 77%. Наряду с этим, произошел глобальный спад инициированных новых проектов.



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