К каким болезням могут привести электронные сигареты - эксперт НЦОЗ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О вреде электронных сигарет высказались в Национальном центре общественного здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует знать, вред курения, в том числе альтернативного, сказывается не сразу, а спустя годы и зависит от его интенсивности, количества выкуриваемых сигарет или употребляемых табачных изделий, глубины вдыхания табачного дыма или аэрозольного пара, срока курения. Бытует мнение, что электронные сигареты ослабляют вред курения. Это неверно, потому что основными компонентами электронных сигарет являются никотин, пропиленгликоль, глицерин, вода и ароматизаторы», - рассказывает директор Департамента профилактики неинфекционных заболеваний Национального центра общественного здравоохранения Жанар Тюлюбаева.

«Всем известно, что никотин — опасный токсический компонент, вызывающий рак, сердечно-сосудистые заболевания, а самое главное — привыкание, то есть никотиновую зависимость. Также велика вероятность отравления организм никотином, ведь вейпер, будучи уверенным в безопасности своего занятия, может во много раз превысить дозу парения. Когда никотина в сигарете мало, частота и глубина затяжек оказывается большей. Курильщик стремится насытить организм определенной дозой никотина, той, при которой достигается желаемый психологический эффект: чувство прилива сил, некоторого успокоения», - отмечает специалист.

Она также отметила, что глицерин, находясь в составе курительной смеси, поступает в организм в виде пара, вызывает першение горла, обезвоживание кожи, сухость слизистой носа и рта. В дальнейшем он может спровоцировать обострение заболеваний, связанных с расстройством работы почек.

«Пропиленгликоль (пищевая добавка Е1520) необходим для улучшения растворения разнообразных дополнительных добавок - ароматизаторов, входящих в состав смеси. Это соединение ускоряет попадание никотина в легкие курильщика за счет активного его разжижения. При парении создается ощущение классического курения, действующего раздражающе на человеческие рецепторы. В состав курительной смеси он может входить в пределах 60—80%, что в 500- 1500 раз превышает предельно допустимую концентрацию и может вызвать развитие аллергии, проблем с горлом и легкими», - привела пример Жанар Тюлюбаева.

Табачные ароматизаторы обладают большим спектром вкусов, максимально передающих ощущение классического курения. По словам эксперта, на многие ароматизаторы нет необходимой документации, подтверждающей их безопасность и состав.

«В зависимости от состава смеси, физиологической особенности курильщика они могут привести к потере аппетита, проблеме со сном, падению эмоционального фона и снижению иммунных качеств организма. Имеет место высокая вероятность появления различных патологий бронхолегочной системы; зависимость, сформированная на психологическом, а в некоторых случаях (при использовании никотиновых замесов) и на физическом плане», - добавила она.

По словам врача, отсутствие масштабных исследований новых устройств не могут подтвердить безвредность.

«Понятно, что производители заинтересованы в повышении количества продаж и соответственно, тратят на рекламную компанию своей продукции большие деньги. Поэтому естественно, что информация о вреде электронных курительных гаджетов не распространяется, а вот об их безопасности говорится много и часто. Но исследования, проведенные американским Управлением по контролю качества продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, USFDA) показали, что в некоторых картриджах определенных фирм выявили нитрозамин и диэтиленгликоль. Нитрозамин — высокотоксичное соединение, обладающее мутагенным действием даже при однократном воздействии. Диэтиленгликоль — канцероген, способствующий возникновению онкологических заболеваний, включен в Список опасных веществ, составленный Национальным институтом здравоохранения США. Более того, стало известно и про грубое несоответствие заявленному содержанию никотина, и наличие его в картриджах «не содержащих никотин», - утверждает Ж. Тюлюбаева.

На сегодняшний день, ни картриджи, ни сами сигареты не подлежат обязательной сертификации, то есть недобросовестные продавцы спокойно могут производить подделки или опасные для здоровья устройства, отмечает эксперт Наццентра.

«Следовательно, каждый должен понять и осознать, что курение подрывает здоровье человека. Не стоит разрушать свой организм, основываясь на рекламу и материалов лоббистов табачной индустрии. Альтернативой курению может быть только соблюдение здорового образа жизни и повышение физической активности», - заключила Жанар Тюлюбаева.





