К инфосистеме «Кандас» подключатся 26 стран

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О ходе цифровизации системы регулирования миграционных процессов доложила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из приоритетных направлений является цифровизация системы регулирования миграционных процессов. Сегодня учет миграционных потоков ведется в информационных системах нескольких государственных органов. В этой связи мы приступили к интеграции действующих информационных систем с целью создания единой системы регистрации мигрантов», - сказала Тамара Дуйсенова на заседании Правительства.

Министр сообщила, что уже начата реализация по внедрению нового функционала АИС «Кандас» для загранучреждений.

«Уже подключены к новому функционалу РФ, Монголия, Туркменистан. Планируется подключить еще 26 стран. В целом, принимаемые меры позволят эффективно «перезагрузить» миграционную политику и получить максимальную выгоду от изменений в геополитической ситуации», - заключила глава Минтруда.