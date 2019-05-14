К газу подключили еще одно село в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Село Бидайколь Шиелийского района Кызылординской области подключили к газу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу Казахстана от 5 октября 2018 года отметил необходимость последовательного развития регионального и городского инфраструктур. В Кызылординской области ведутся эффективные работы в этом направлении.

Жители Шиели в 2015 году получили доступ к природному газу. Сейчас ряд населенных пунктов начал использовать газ. В прошлом году в село Ибрая Жахаева провели газ. Ряд подключенных к газу населенных пунктов пополнило село Бидайколь, которое расположено в 3 километрах от Шиелийского района. В селе проживает около 3 тысяч человек. Газификацию жилых домов села Бидайколь на свои средства выполнило ТОО «Демеу ИК».

К газу уже подключены центры Аральского, Казалинского, Шиелийского и Жанакорганского районов. Этот проект ведется по магистральному газопроводу «Бейнеу-Бозой-Шымкент». В результате в нескольких районах свыше 22 тысяч семей получили доступ к природному газу.