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К газу подключили еще одно село в Кызылординской области

14 Мая 2019 14:43 68
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К газу подключили еще одно село в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Село Бидайколь Шиелийского района Кызылординской области подключили к газу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу Казахстана от 5 октября 2018 года отметил необходимость последовательного развития регионального и городского инфраструктур. В Кызылординской области ведутся эффективные работы в этом направлении.

Жители Шиели в 2015 году получили доступ к природному газу. Сейчас ряд населенных пунктов начал использовать газ. В прошлом году в село Ибрая Жахаева провели газ. Ряд подключенных к газу населенных пунктов пополнило село Бидайколь, которое расположено в 3 километрах от Шиелийского района. В селе проживает около 3 тысяч человек. Газификацию жилых домов села Бидайколь на свои средства выполнило ТОО «Демеу ИК».

К газу уже подключены центры Аральского, Казалинского, Шиелийского и Жанакорганского районов. Этот проект ведется по магистральному газопроводу «Бейнеу-Бозой-Шымкент». В результате в нескольких районах свыше 22 тысяч семей получили доступ к природному газу.

 

 

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Ключевые слова: Кызылординская область,
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Автор:

Сабина Биржанкызы

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