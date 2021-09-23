К финансированию грантовых проектов для сельских НПО нужно привлечь местные бюджеты – МИОР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Послании «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» уделил особое внимание работе неправительственных организаций в сельской местности. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития Гульбара Султанова рассказала, как будут исполняться поручения Главы государства о разработке механизма поддержки гражданских инициатив на селе, об адаптации системы грантового финансирования для сельских НПО.

«В Послании Главой государства поставлена задача разработать механизм поддержки гражданских инициатив в сельской местности. Данная инициатива является актуальным продолжением государственной политики в развитии местного самоуправления, среди которых введение прямой выборности акимов, внедрение так называемого четвертого уровня бюджета. Все эти решения напрямую затрагивают интересы сельчан, то есть более 40% казахстанцев», – сказала Г. Султанова.

По ее словам, важный фактор дальнейшей модернизации местного самоуправления – развитие гражданской культуры. Одним из активных институтов в развитии гражданской инициативы являются неправительственные организации. При этом, 10 878 НПО, или 49%, расположены в 14 областях, без учета городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Однако всего 2 994 НПО зарегистрированы на селе, это всего 13%. За последние 5 лет на селе реализовано только 1 513 проектов, в городах данный показатель выше в 5 раз. Основной проблемой на селе является нехватка финансирования.

«Учитывая данный фактор, Министерством информации и общественного развития проводится работа по поддержке гражданских инициатив на селе через реализацию малых грантов. К примеру, за три года – 2019-2021 годы – на эти цели было выделено 340 малых грантов по всей стране.

Вот только некоторые результаты проектов, реализованных в 2019-2020 годах. Создано 14 различных центров, в числе которых социальная мастерская, центры для малообеспеченных и многодетных семей, досуговый центр, кружок по возобновлению национального ремесла и другие. Открыто 5 кабинетов по профилактике бытового насилия, по оказанию психологической и консультативной помощи женщинам, для занятий с детьми с аутизмом. Построено и обустроено 12 детских и спортивных площадок и объектов, в том числе сухой спортивный зал для лиц с ограниченными возможностями, секция здорового образа жизни для пожилых людей и другое. В текущем году продолжена практика реализации 60 малых грантов. В этом году, как пример, можно отметить такие проекты, как открытие детского кафе, парка «Baby park», центра йоги для пожилых людей, создание питомника для собак, экологический проект «Подари вторую жизнь отходам» и развитие экотуризма и таких примеров много», – сообщила зампредседателя комитета.

В то же время, как отметила Г. Султанова, для обеспечения широкого охвата общественных инициатив в сельской местности этого недостаточно. Необходимо подключение региональных акиматов с местными бюджетами. В этой связи, Министерством, совместно с Оператором грантового финансирования НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», проводится активная работа по вовлечению местных акиматов в процессы планирования грантовых проектов на 2022 год.

«Вместе с тем, перед нами стоит задача адаптировать под запросы сельских НПО систему грантового финансирования, внедрить упрощенный режим их получения. Это придаст хороший импульс для социальной активности на селе. Наша задача – обеспечить максимальную доступность получения государственного финансирования сельскими НПО. Для этого планируется автоматизировать все процессы грантового финансирования. В настоящее время Министерством совместно с НПО разработан законопроект, позволяющий внедрить систему градуированных грантов для НПО. Это позволит обеспечить надлежащий механизм отбора грантовых тем, урегулировать финансирование и улучшить процессы администрирования на основе лучшего международного опыта», – сказала Г. Султанова.