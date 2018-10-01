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К европейскому турне готовятся алматинские музыканты

2 Октября 2018 14:54 168
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К европейскому турне готовятся алматинские музыканты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахская государственная филармония имени Жамбыла отправляется в масштабное турне по Европе, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

Концерты казахстанских музыкантов пройдут в самых знаменитых концертных залах с 22 по 30 октября в Дублине, Манчестере, Лондоне, Милане и Риме при поддержке Посольств Казахстана в Великобритании, Ирландии и Италии, а также Минкультуры и спорта РК.

В филармонии уверены, что такое событие станет великолепной площадкой для более глубокого знакомства с Казахстаном и, в частности, с Алматы в рамках программы «Рухани Жангыру», а также с музыкальным наследием казахского народа, внесет лепту в важнейшую миссию духовной модернизации.

Главной отправной точкой турне казахстанцев в Европу станет концерт в Алматы 20 октября. Казгосфилармония имени Жамбыла даст концерты для алматинской публики совместно с мировой звездой, канадской скрипачкой Лара Сэйнт-Джон. Ее гастроли в Алматы поддержало Посольство Канады в Казахстане.

 

 

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Ключевые слова: Евросоюз, Культура, Алматы,
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Автор:

Альберт Ахметов

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