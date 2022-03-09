К дисциплинарной ответственности привлекли заместителя акима Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В центре занятости Петропавловска рассмотрели представление по статье 200 УПК РК по уголовному делу в отношении экс-директора организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Приговор бывшему директору центра занятости населения и двум ее пособникам вынес Петропавловский городской суд в начале февраля. Они обвинялись в систематическом получении взяток за предоставление из коммунального жилищного фонда, находящегося на балансе центра арендного жилья. Приговором суда экс-директор центра занятости осуждена к 8 годам лишения свободы и пожизненно лишена права занимать должности на госслужбе, пособники – к 7 годам лишения свободы каждый с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности и лишением права занимать должности на госслужбе на срок 5 лет.

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, следствием установлен факт незаконного представления квартир 5-ти лицам, которые, в свою очередь, предоставляли фиктивные трудовые договоры и социальные контракты. При этом арендное жилье после отопительного сезона планировалось предоставить еще 5-ти представителям молодежи, предварительно получив от них взятки.

«На протяжении 9 месяцев руководителем городского центра занятости в группе лиц с представителями двух ТОО организовано неоднократное получение взяток в общей сумме 4,4 млн тенге от трудовой молодёжи за предоставление арендного жилья сроком на 5 лет», - сказал руководитель Антикоррупционной службы Жаркын Галымов.

Всех 10 участников преступной схемы, которые передавали денежные средства для незаконного получения жилья, осудили к различным штрафам - от 3 до 21,3 млн тенге и один из них приговорен к двум годам лишения свободы.

«По итогам рассмотрения, согласно антикоррупционному законодательству, рекомендовано в целях прозрачности и объективности выдачи квартир пересмотреть состав комиссии по распределению жилья с включением в него общественников, цифровизировать бизнес-процесс, осуществлять онлайн-трансляции заседаний. За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и отсутствие ведомственного контроля курирующий заместитель акима города привлечен к дисциплинарной ответственности», - добавили в пресс-службе департамента.