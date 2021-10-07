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К четвертой волне заболеваемости COVID-19 готовятся в Кыргызстане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
7 Октября 2021, 11:15
К четвертой волне заболеваемости COVID-19 готовятся в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - КАБАР - Наблюдается рост количества выявленных случаев COVID-19, это, возможно, говорит о том, что уже начинается четвертая волна. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщила начальник Центра лабораторных испытаний Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Айгуль Джумаканова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

По ее словам, ежегодно в стране в ноябре-декабре наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. «Есть прогнозы, что это может совпасть с четвертой волной коронавирусной инфекции. Призываю граждан соблюдать меры безопасности и отказаться от участия в массовых мероприятиях», - сказала она.

Также она призвала население пройти вакцинацию против COVID


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