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К чему приведет глобальная автоматизация в Казахстане в ближайшие десятилетия

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
27 Мая 2021, 10:57
К чему приведет глобальная автоматизация в Казахстане в ближайшие десятилетия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогнозом по результатам автоматизации поделился вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в мире происходит трансформация рынка труда с учетом ее глобализации и влияния пандемии COVID-19. Глобальными вызовами для всех нас становятся сдвиги в технологиях и цифровизации, распределение ресурсов, в ценностях и культуре», - сказал Ержан Биржанов на заседании Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию.

По его словам, повышается актуальность непрерывного обучения трудовых ресурсов в течение всей жизни.

«Мегатренды (автоматизация и технологические инновации, демографические изменения, новые бизнес идеи и другое) приведут к автоматизации 1/3 работы к 2035 году. Данный факт может затронуть 3/4 рабочих мест. Расширится применение гибкой формы занятости, которая охватит и традиционные отрасли экономики», - отметил вице-министр.

«Данные факты требуют совершенствования навыков, целенаправленное приобретение новых знаний, изучение передового опыта», - заключил спикер.


Мажилис   Минтруда РК   Занятость   Общество  
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