К чему может привести снижение базовой ставки, объяснили в Нацбанке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов озвучил возможные последствия в случае снижения базовой ставки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Снижение базовой ставки, скорее всего, не приведет к сопоставимому снижению банковских кредитных ставок. Рост инфляции и инфляционных ожиданий, высокий спрос на кредиты и быстрое исчерпание качественных заемщиков будут способствовать увеличению премии за риск», - написал Галымжан Пирматов в своем ответе на депутатский запрос.

Ранее глава Нацбанка прокомментировал влияние повышения базовой ставки на темпы кредитования населения. По его мнению, заметного негативного влияния высокой базовой ставки на темпы кредитования не наблюдается.