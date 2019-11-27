К чему может привести отказ от вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об антипрививочной тенденции рассказали в Национальном центре экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас во всем мире есть плохая тенденция, когда антипрививочное движение активно давит на общество и убеждает в том, что нет необходимости (делать вакцины – прим. автора). Прошло уже много лет, когда мы в последний раз действительно видели инфекционные заболевания, которые косили большое количество людей. И сейчас люди забыли об этом и начинают активно пропагандировать антипрививочное движение. Мы подошли близко к этой черте. Если мы перейдем ее, люди начнут отказываться и есть риск, что мы увидим большой рост смертей, осложнений от вспышек от той или иной уже давно забытой болезни, которую мы за счет вакцин победили», - сказал генеральный директор-председатель правления Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС) Арнур Нуртаев журналистам в рамках брифинга в страновом офисе ВОЗ в столице.

По его словам, Минздрав активно работает над внесением изменений в законы, где рассматривается обязательная вакцинация.

«Потому что мы видим увеличение отказа от вакцинации. Мы не хотим потом говорить: мы предупреждали. Сейчас хотим предупредить то, что может возникнуть в будущем. К сожалению, не все депутаты и общественность поддерживает этот законопроект (…). Хотя мы готовы показать, рассказать, как проводим экспертизу, делаем оценку качества», - отметил он.

Кроме того, он рассказал и об опытах зарубежных стран в случаях от отказа вакцинации.

«К примеру, в Германии предусматривается штраф за отказ от вакцинации. Во Франции - запрет на посещение школы. В Швейцарии люди обязаны иметь вакцину, еще и покупать ее. В Казахстане все делается бесплатно. Государство закупает, только приди и получи вакцину», - добавил Арнур Нуртаев.