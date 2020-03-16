К чему бы привело удержание курса тенге - зампред Нацбанка РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – Заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова рассказала о влиянии внешних факторов на курс национальной валюты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обвалился рынок нефти, а вслед за ним обрушились и финансовые рынки. Причиной крупнейшего снижения цены на нефть за последние 30 лет послужило отсутствие договоренности о снижении добычи «черного золота» между странами, входящими в ОПЕК+, на фоне распространения коронавируса. Резкое падение котировок нефти спровоцировало ослабление национальной валюты. В ответ на внешние вызовы Национальный банк 10 марта повысил уровень базовой ставки до 12%. Сегодня Национальный банк заявил о сохранении базовой ставки на уровне 12% и об адаптации тенге к новым макроэкономическим реалиям», - цитирует ее пресс-служба Национального банка.

Вместе с тем, Алия Молдабекова назвала причины минимизации участия Национального банка на валютном рынке и прекращений интервенции.

«Всю прошлую неделю мы внимательно анализировали ситуацию на внешних рынках и оценивали, насколько устойчивыми являются негативные тенденции. Но падение на рынках продолжается», - отметила она.

По ее словам, цена на нефть сегодня уходила ниже 31 доллара за баррель. Пандемия коронавируса, первые случаи заражения и введение режима ЧС в Казахстане, отсутствие договоренностей в ОПЕК+, значительное снижение прогнозов по росту мировой экономики, ослабление валют развивающихся стран и стран экспортеров нефти – в результате, ситуация только усугубилась.

«Как подчеркнул Глава государства в своем сегодняшнем обращении к народу Казахстана, речь идет о переформатировании всей мировой экономической системы. И мы должны понять, что это объективное ухудшение как внешних, так и внутренних фундаментальных факторов, новая экономическая реальность для Казахстана, к которой необходимо адаптироваться. Своим вмешательством на прошлой неделе на фоне падения рынков мы не позволили ситуации на нашем валютном рынке выйти из-под контроля. В отдельные периоды времени Национальный банк выступал единственным продавцом валюты. При проведении интервенций мы, в первую очередь, думали о макроэкономической стабильности, предотвращали неконтролируемый всплеск волатильности и рост объема спекулятивных сделок», - пояснила Алия Молдабекова.

Прокомментировала она и возможность сохранения курса национальной валюты на прежнем уровне

«При ухудшении фундаментальных факторов тенге ослабляется и абсорбирует шоки, способные подорвать финансовую устойчивость нашего рынка и экономики в целом на долгосрочной основе. В сложившихся обстоятельствах обменный курс должен был отреагировать для стабилизации ситуации и адаптации рынка к новым реалиям. Сохранение и удержание курса на прежних уровнях неминуемо привело бы к значительному снижению золотовалютных резервов страны, долларизации, кризису ликвидности и, к еще большему, ухудшению ситуации в экономике», - заявила она.