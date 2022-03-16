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К частым снегосъемкам перешли метеорологи в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
16 Марта 2022, 14:06
К частым снегосъемкам перешли метеорологи в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области метеорологи перешли к ежедекадным снегосъемкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», 15 марта высота снега по области варьирует от 5 до 38 см. Наименьшая высота - в Акжарском и Тайыншинском районах, максимальная - в Аккайынском, районе им. Г. Мусрепова и Уалихановском. В прошлом году снегосъемки 15 марта показывали высоту снега в 16-65 см.

Объёмы влагозапасов на притоке в Сергеевское водохранилище больше нормы на 28%, но меньше прошлогодних значений на 33%. Продолжается снижение объемов воды в водохранилище. Сейчас оно наполнено на 78%, что ниже на 10% по сравнению с прошлым годом.

«Учащённые снегомерные съёмки производят весной, перед началом и в период снеготаяния. Результаты, в первую очередь, используются для гидрологического прогноза, который, начиная с марта, выпускается еженедельно. Сейчас гидрообстановка стабильная», - добавили в североказахстанском «Казгидромете».


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