К борьбе с социально значимыми заболеваниями планируют привлечь НПО в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Борьба с социально значимыми заболеваниями стала темой круглого стола в Кокшетау, передает МИА «Казинформ».

О проблемах с туберкулезом в регионе и путях их решения на совещании рассказал глава управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков.

«Первое – недостаточное выделение из местного бюджета финансирования на оказание социальной помощи больным туберкулезом на амбулаторном этапе лечения. Одной из видимых форм решения мы считаем разработку механизмов по оказанию социальной помощи больным туберкулезом. Второй проблемный вопрос – страдают учет и прикрепление населения, уровень миграции, увеличение числа лиц без определенного места жительства. Это влияет на своевременность и полноту охвата пациентов от туберкулеза», - проинформировал Н. Сыздыков.

Еще одна проблема - низкая укомплектованность врачами фтизиатрами.

«Это актуально для всей системы здравоохранения. Так, в Аршалынском районе такие врачи сейчас в декретном отпуске, в некоторых районах есть совместители, а в некоторых – их вообще нет. Большая часть фтизиатров — люди, близкие к пенсионному возрасту или находятся на пенсии. Соответственно завтра мы можем иметь дефицит кадров, недостаточно специалистов и по вопросам туберкулеза», - уточнил Н. Сыздыков.

Представитель группы реализации Глобального Фонда по компоненту «туберкулез» при Национальной туберкулезной программе Шахимурат Исмаилов озвучил инициативу – привлечь неправительственные организации к борьбе с туберкулезом, ВИЧ и COVID-19.

«Я вижу, что общественность, широкие слои населения и руководство Акмолинской области готовы поддержать этот проект включения НПО в борьбу с социально значимыми заболеваниями, а именно туберкулезом, ВИЧ, COVID-19. Потому что есть ниши, где официальные медицинские службы не могут добиться этого. Например, в уязвимых группах населения - страдающие алкоголизмом, мигранты, бомжи. Мы хотим, чтобы Акмолинская область стала первопроходцем, так как здесь очень много общественных инициатив», - сообщил Шахимурат Исмаилов.

По его словам, в планах уже в следующем году подготовить необходимые документы для формирования лота и технического задания. А в будущем создать такие проекты и в других регионах страны.

«Мы хотим объявить полноценный лот борьбы с туберкулезом для НПО, для работ с уязвимыми слоями населения. Чтобы это было постоянным, ежегодным процессом. В целом наша задача – ликвидация туберкулеза как эпидемии, а потом, как и заболевания», - сказал Ш. Исмаилов.