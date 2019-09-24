К более эффективной экономической интеграции в рамках Евразии призвала спикер Нацассамблеи Бангладеша

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Евразийские парламенты могли бы стать инструментом для минимизации экономических пробелов в регионе. Об этом заявила спикер Национальной ассамблеи Народной Республики Бангладеш Ширин Шармин Чоудхури, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы разделяем видение, направленное на объединение евразийских стран, чтобы достигнуть более эффективной экономической интеграции и ответить на вызовы глобализации. Такая интеграция позволит нам обеспечить координацию и интеграцию в глобальную экономику и международную торговую систему», - сказала Ширин Шармин Чоудхури, выступая на четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии на тему: «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство» в Нур-Султане.

Она также отметила важную роль экономической составляющей в рамках сотрудничества.

«Мы создадим прочную основу для того, чтобы страны могли эффективно использовать свой экономический потенциал путем активного партнерства, что в свою очередь положительно повлияет на жизнь наших народов. Я уверена в том, что мы должны создать жизнеспособный, экономический компонент между Европейским союзом, Западом, между растущими экономиками Юго-Восточной Азии, странами АСЕАМ. Евразийские парламенты могли бы стать инструментом для минимизации экономических пробелов и для создания лучшего политического понимания между развивающимися и развитыми странами», - резюмировала Ширин Шармин Чоудхури.