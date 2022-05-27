27 Мая 2022 16:24

К аресту приговорили спрятавшего улику при покушении на убийство в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - К аресту приговорили помогавшего спрятать улику при покушении на убийство в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на главную транспортную прокуратуру.

Летом прошлого года на территории Алматинского ДЕПО обнаружен мужчина с пулевыми ранениями.

По раскрытию резонансного дела действовала межведомственная оперативно-следственная группа под руководством Семиреченской транспортной прокуратуры. Принятыми мерами совместно с транспортной полицией в совершении дерзкого преступления был изобличен и задержан гражданин «А».

Следствие установило, что преступник произвел в потерпевшего четыре выстрела, три из которых достигли цели.

Преступный умысел, вызванный неприязненными отношениями, не осуществился только благодаря действиям потерпевшего, который смог увернуться от первого выстрела направленного в его голову.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам г.Алматы от 30.03.2022 г. гражданин «А» признан виновным за покушение на убийство с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Также осужден гражданин «К», помогавший спрятать пистолет, которому был назначен условный срок наказания на 3 года и 6 месяцев.

Государственный обвинитель, не согласившись с чрезмерно мягким приговором в отношении лица, помогавшего скрыть следы особо тяжкого преступления, внес ходатайство о пересмотре приговора.

Апелляционная инстанция поддержала позицию прокурора, и приговорила гражданина «К» к реальному отбыванию лишения свободы.