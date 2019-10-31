К активности в соцсетях призвал депутатов аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Председатель филиала партии «Nur Otan», аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на заседании депутатской фракции напомнил народным избранникам о большом фронте работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К. Аксакалов с сожалением констатировал, что не все члены депутатской фракции активны. Между тем поле деятельности огромное: контроль за исполнением предвыборных обещаний, расходованием бюджетных средств, качеством проводимых работ.

«Вчера просматривал соцсети. Видел, как в Смирново на входе в дом обрушилась стена. Понятно, что она не капитальная. Тем не менее это же качество работ. Кто из депутатов поднял вопрос ответственности? Почему допустили прием такого объекта? Нужно разбираться. Депутаты должны взять такие факты на вооружение», - сказал аким области.

К. Аксакалов считает, что депутатам необходимо активнее действовать в социальных сетях. Он привел в пример нескольких партийцев, которые реагируют на проблемные вопросы от пользователей.

«Это ведь самый быстрый способ реагирования. Спасибо интернету за это. В соцсетях показывают недоработки госорганов. Можно оперативно реагировать. Время требует от нас быстрого реагирования. Еще раз проанализируйте работу фракций на местах», - сказал К. Аксакалов.

К слову, по информации акимата Аккайынского района, обрушившуюся стену тамбура в двухэтажке отремонтировали в этот же день.