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К административной ответственности привлечен руководитель отдела ЖКХ акимата Тараза за неисполнение предписаний Антимонопольного департамента
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Суд удовлетворил требования Антимонопольного департамента по Жамбылской области в отношении отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата города Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В начале 2021 года на одном из заседаний совета по барьерам по Жамбылской области были подняты вопросы ограничения входа на рынок в сфере сбора и вывоза твердо-бытовых отходов (ТБО) по городу Таразу, - рассказали в ведомстве. - В частности, вопросы касались отбора поставщика по зонам города при оказании услуг по сбору и вывозу ТБО. По итогам заседания озвученные вопросы и предложения по их устранению вошли в карту барьеров региона, которую Антимонопольный департамент направил в акимат Жамбылской области».
Исполнение указанных в карте мероприятий было возложено на отдел ЖКХ акимата города Тараза, который информировал Антимонопольный департамент о том, что соответствующие работы по реализации мероприятий карты барьеров будут исполнены при проведении конкурса по выбору поставщика услуг по вывозу ТБО.
Однако проблемные вопросы, указанные в карте барьеров, не были решены. На основании этого Антимонопольный департамент по Жамбылской области в июне 2021 года вынес предписание в отношении отдела ЖКХ акимата города Тараза.
«Предписание касалось внесения изменений в правила предоставления коммунальных услуг по Жамбылской области в части заключения индивидуальных договоров с потребителями, разработки типового договора, порядка (механизма) проведения конкурса, отбора поставщика по зонам города при оказании услуг по сбору и вывозу ТБО. Однако городской отдел ЖКХ не исполнил предписание в установленный срок. На основании этого руководитель отдела ЖКХ акимата города Тараза привлечен к административной ответственности с наложением штрафа в размере 291 700 тенге», - отметили в ведомстве.
После этого в октябре минувшего года Антимонопольный департамент обратился с иском в специализированный межрайонный экономический суд Жамбылской области для принудительного исполнения предписания. Иск был удовлетворен и вступил в законную силу, уточнили в Антимонопольном департаменте по Жамбылской области.
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