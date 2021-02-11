К 90-летию Мукагали Макатаева: премьера спектакля «Ғашық жүрек» проходит в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 9 февраля исполнилось 90 лет со дня рождения одного из видных представителей казахской литературы, выдающегося поэта Мукагали Макатаева. В связи с этой знаменательной датой Музыкальный театр юного зрителя акимата города Нур-Султан представил премьеру поэтико-музыкального спектакля «Ғашық жүрек», сообщает официальный сайт акимата столицы со ссылкой на пресс-службу театра. Об этом сообщает МИА «Казинформ».

Премьеру, посвященную 90-летию акына, посетили вице-министр культуры и спорта Нуркиса Дауешов, заместитель акима города Нур-Султан Бахтияр Макен, заслуженный деятель Казахстана, лауреат Международной литературной премии «Алаш» Даулеткерей Капулы, заслуженный деятель Казахстана писатель Шарбану Бейсенова, члены Союза писателей Казахстана и другие.

«Наставления и нравственные произведения Мукагали Макатаева - это благородное наследие, оставленное будущим поколениям. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поздравил всех казахстанцев с этой особенной датой. В этом году Министерство культуры и спорта совместно с другими регионами планирует множество мероприятий, посвященных 90-летию М. Макатаева. Мы надеемся, что такие мероприятия обогатят нашу духовность. Музыкальный театр юного зрителя акимата города Нур-Султан открылся совсем недавно, но уже успел занять особое место в сердцах своих зрителей. Чему мы очень рады. Благодарю творческий коллектив и желаю удачи!» - сказал вице-министр Нуркиса Дауешов.

Имя благородного сына своего народа, великого человека в литературе всегда должно оставаться в памяти народа. Заместитель акима города Нур-Султан Бахтияр Макен сообщил, что одной из школ столицы предлагается присвоить имя поэта.

«Мы надеемся, что в будущем будем ежегодно отмечать эту праздничную дату и вместе организовывать мероприятия и в других учреждениях, в том числе и образовательных. Мы предлагаем школе №74 города Нур-Султан присвоить имя Мукагали Макатаева. Очень важно особенно в столице возносить имя людей, которые много трудятся для развития духовности и культуры», - сказал Бахтияр Макен.

Режиссер-постановщик спектакля - Аман Гумаров. Образ Мукагали Макатаева воплотил на сцене актер театра Казыбек Ескара, роль друга поэта Шамиля сыграл Ерназар Жанатлек. Также в спектакле приняли участие все артисты театра. Музыкальное сопровождение постановки обеспечил театральный оркестр, музыкальное оформление – Болат Жолдасов.

Под занавес спектакля актерам вручили цветы благодарности от имени акима города Нур-Султан Алтая Кульгинова.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране в музыкальном театре юного зрителя соблюдены все санитарные требования. В таком режиме постановка «Ғашық жүрек» проходит 10 и 11 февраля.

Ранее сообщалось, что в честь 90-летнего юбилея великого казахского поэта Мукагали Макатаева столичный Музыкальный театр юного зрителя подготовил поэтический спектакль «Ғашық жүрек».