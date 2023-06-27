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К 8 годам лишения свободы приговорили студента в Актобе

Автор:  
Самал Ендибаева
27 Июня 2023, 20:14
К 8 годам лишения свободы приговорили студента в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В межрайонном суде по делам несовершеннолетних сегодня вынесли приговор по делу о смерти 14-летнего школьника уроженца Шалкарского района Актюбинской области. Обвиняемого 17-летнего студента признали виновным и осудили на 8 лет лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно материалам дела, инцидент произошел в декабре прошлого года в селе Бегимбет Шалкарского района.

Подсудимый встретился со знакомыми подростками из 9,10,11 классов. Парнишки выпили спиртного, затем подсудимый выстроив ребят в один ряд, начал избивать. Потерпевший подросток, ученик 9 класса стоял последним, его он ударил кулаком и пнул ногой. Школьник присел, затем упал, реанимировать врачам его не удалось.

Суд признал виновным 17-летнего студента второго курса по статье 106 части 3 УК РК - нанесение телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

По приговору он был осужден на 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Также с подсудимого было взыскано 10 млн тенге морального вреда в пользу потерпевших, 1,6 млн тенге на материальные расходы и 200 тысяч тенге на представительские расходы.

Родители погибшего подростка не согласны с приговором суда и намерены подать на апелляцию, считая вынесенный вердикт слишком мягким.


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