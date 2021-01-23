К 7 годам заключения приговорен экс-глава Аграрной кредитной корпорации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За неоднократное получение взяток к 7 годам лишения свободы приговорен экс-глава Аграрной кредитной корпорации. Об этом на онлайн брифинге сообщил старший следователь следственного департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«7 декабря 2020 года приговором Суда №2 района Байқоңыр города Нур-Султан к 7 годам лишения свободы осужден председатель правления ТОО «Региональный инвестиционный центр «Оңтүстік» Сарыбаев Н.К., занимавший ранее должность председателя правления АО «Аграрная кредитная корпорация». Он признан виновным в неоднократном получении взяток за размещение средств указанных компаний в банках второго уровня», - сказал Данияр Бигайдаров.

По информации Антикоррупционной службы, общая сумма взяток составила 6 млн тенге.