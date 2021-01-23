РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:24, 22 Январь 2021 | GMT +6

    К 7 годам заключения приговорен экс-глава Аграрной кредитной корпорации

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За неоднократное получение взяток к 7 годам лишения свободы приговорен экс-глава Аграрной кредитной корпорации. Об этом на онлайн брифинге сообщил старший следователь следственного департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «7 декабря 2020 года приговором Суда №2 района Байқоңыр города Нур-Султан к 7 годам лишения свободы осужден председатель правления ТОО «Региональный инвестиционный центр «Оңтүстік» Сарыбаев Н.К., занимавший ранее должность председателя правления АО «Аграрная кредитная корпорация». Он признан виновным в неоднократном получении взяток за размещение средств указанных компаний в банках второго уровня», - сказал Данияр Бигайдаров.

    По информации Антикоррупционной службы, общая сумма взяток составила 6 млн тенге.


    Теги:
    Закон и право Суды Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:06
    Отопление в Астане дадут 5 октября
    Сегодня, 15:42
    104-летняя жительница Чикаго прыгнула с парашютом с высоты 4100 метров
    Сегодня, 15:33
    Тысячелетние артефакты эпохи викингов найдены во дворе дома в Норвегии
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!