К 30-летию закрытия ядерного полигона открылась выставка в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Семее Восточно-Казахстанской области состоялось открытие выставки «Время фундаментальных решений», посвященной 30-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы».

Выставка организована Библиотекой Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы при поддержке акиматов Восточно-Казахстанской области и города Семея.

В приветственном слове директор Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат назвал глубоко символичным тот факт, что юбилей закрытия полигона проходит под знаком знаменательной даты – 30-летия Независимости Казахстана.

«30-летие закрытия Семипалатинского ядерного полигона мы, казахстанцы, встречаем с особым чувством. Святая для казахского народа земля Семея, на которой жили и творили такие великие его сыны, как Абай, Шакарим, Мухтар Ауэзов, где находилась столица Алаш Орды, в ХХ веке подверглась бесчеловечному эксперименту, став главным ядерным полигоном СССР. В течение сорока лет здесь провели 456 ядерных взрывов. Конец был положен в 1991 году, когда своим Указом Первый Президент Нурсултан Назарбаев закрыл полигон. Это стало важнейшим решением не только для семипалатинцев и Казахстана в целом, но и всего мирового сообщества. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев продолжает политику Елбасы по продвижению антиядерных инициатив и укреплению международной безопасности. На 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2019 года Глава государства отметил, что достижение мира, свободного от ядерного оружия, остается главным приоритетом для Казахстана», – отметил Бакытжан Темирбола.

Он передал директору Восточно-Казахстанской областной универсальной библиотеки им. Абая Гульнар Жигитбаевой в дар книги из фонда Библиотеки Елбасы.

Экспозиция в полном объеме представляет комплекс архивных материалов, музейных экспонатов и книг из собрания Библиотеки Елбасы, а также является результатом работы коллектива по исследованию важнейших страниц новейшей истории Казахстана. Особое место занимают международные награды Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева за вклад в дело ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия.

«Политика Казахстана, направленная на избавление человечества от ядерного оружия и укрепление режима нераспространения оружия массового уничтожения, заслужила признание международного сообщества и закрепила глобальное лидерство страны в этой сфере. Особая роль в этом принадлежит Первому Президенту нашей страны – Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, который принципиально и последовательно отстаивал эти позиции с трибуны ООН, международных форумов, а также в ходе личных встреч с главами ядерных держав», - отметил заместитель акима Восточно-Казахстанской области Азамат Мухамедчинов.

В обстановке современной геополитической нестабильности, когда страны соревнуются в гонке вооружения, ядерного в том числе, роль Казахстана как миротворца и автора идеи о запрете ядерного оружия особо важна. В этой связи актуальным стал Национальный доклад Казахстана «Манифест. Мир. XXI век», представленный Н.А. Назарбаевым в Вашингтоне 31 марта 2016 года. Манифест получил статус официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Выставка «Время фундаментальных решений» состоит из трех разделов:

1. Раздел «Раны Семея» – это материалы, передающие весь драматизм последствий, связанных с деятельностью Семипалатинского испытательного ядерного полигона;

2. В разделе «Инициативы Елбасы на пути к безядерному миру» на основе материалов библиотеки, архива, музейного фонда показаны инициативы Н.А. Назарбаева, направленные на укрепление мира, свободного от ядерной угрозы;

3. Раздел «Право на мирный атом» – комплекс архивных материалов, музейных экспонатов и книг о деятельности Н.А. Назарбаева по пропаганде идеи использования атома в мирных целях и по обеспечению мер безопасности в отношении распространения ядерных технологий.

Выставка «Время фундаментальных решений» продлится до 27 сентября т.г. С материалами экспозиции можно также ознакомиться на сайте Библиотеки Елбасы: https://elbasylibrary.gov.kz в разделе «Выставки».