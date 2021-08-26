К 30-летию закрытия ядерного полигона открылась выставка Карипбека Куюкова в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Известный художник и активист антиядерного движения Карипбек Куюков представил выставку, посвященную 30-летию закрытия Семипалатинского полигона. Экспозиция открылась в Доме дружбы Караганды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своих работах я отразил крик души. Ведь я и мои родители – это живые свидетели ядерных испытаний. Егиндыбулак, в котором я родился и вырос, находится буквально в ста километрах от полигона. Я помню, как в детстве родители часто ездили в Семипалатинск. Тогда зачастую они сокращали себе путь через степь. Естественно, всё это отразилось на нас. Через свои картины я хочу донести до людей понимание опасности ядерного оружия. Представьте, если оно попадет в руки террористов? Поэтому антиядерное движение – это вся моя жизнь», – рассказал Карипбек Куюков.

В Доме дружбы также провели в режиме онлайн круглый стол «Казахстан без ядерного оружия – страна мира и согласия» с участием общественных деятелей, ученых, активистов этнообъединений и молодежного движения «Жаңғыру жолы». Встречу организовало КГУ «Қоғамдық келісім» управления внутренней политики области.

«В этом году мы отмечаем 30-летие независимости нашей страны. Отрадно, что эта дата совпала с 30-летием отказа от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 29 августа 1991 года Елбасы Нурсултан Назарбаев положил конец ядерным взрывам, принесшим бесчисленные страдания, и прославил всему миру независимую Республику Казахстан в качестве миролюбивой страны. Мы все должны помнить и понимать, какие роковые последствия были после взрывов атомных бомб. Ядерные эксперименты отразились на Семипалатинской, Павлодарской и Карагандинской областях. В результате взрывов пострадали миллионы наших граждан, а радиоактивные осадки уничтожили флору и фауну. Всё это нельзя забывать», – отметил руководитель управления внутренней политики Карагандинской области Ерлан Кусаин.

29 августа – особенная дата не только для казахстанцев, но и для всего мирового антиядерного сообщества. Напомним, первое испытание на Семипалатинском полигоне проведено 29 августа 1949 года. А 42 года спустя в этот же день полигон был официально закрыт указом Президента Казахской ССР Нурсултана Назарбаева. С 2010 года 29 августа отмечается как Международный день действий против ядерных испытаний.



