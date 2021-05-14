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    14:33, 14 Май 2021 | GMT +6

    К 30-летию Независимости планируют подготовить 30 фильмов в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК рассказала, что в честь празднования 30-летия Независимости в стране будут выпущены новые кинокартины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках проекта «30 кинопроизведений, посвященных 30-летию Независимости» будут разработаны исторические, художественные и анимационные фильмы воспитательного характера. В преддверии Дня независимости состоится презентация одного из самых ожидаемых кинопроектов – исторического художественного фильма «Ұлы дала таңы», – сказала в ходе отчетной встречи Актоты Раимкулова.

    По словам министра, завершающим этапом празднования 30-летия независимости станет 30 звездных дней «Ұлы дала елі – Тәуелсіздіктің 30 негізі», в рамках которого будут проходить презентации новых произведений всех жанров искусства, также будут проведены дни организаций культуры.

    Также как проинформировала Актоты Раимкулова, а рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан в сфере туризма министерством планируется организовать более 100 мероприятий на республиканском и региональном уровнях.



    Теги:
    Культура 30 лет Независимости
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