К 30-летию Независимости планируют подготовить 30 фильмов в Казахстане
«В рамках проекта «30 кинопроизведений, посвященных 30-летию Независимости» будут разработаны исторические, художественные и анимационные фильмы воспитательного характера. В преддверии Дня независимости состоится презентация одного из самых ожидаемых кинопроектов – исторического художественного фильма «Ұлы дала таңы», – сказала в ходе отчетной встречи Актоты Раимкулова.
По словам министра, завершающим этапом празднования 30-летия независимости станет 30 звездных дней «Ұлы дала елі – Тәуелсіздіктің 30 негізі», в рамках которого будут проходить презентации новых произведений всех жанров искусства, также будут проведены дни организаций культуры.
Также как проинформировала Актоты Раимкулова, а рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан в сфере туризма министерством планируется организовать более 100 мероприятий на республиканском и региональном уровнях.