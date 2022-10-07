К 25 годам тюрьмы и химической кастрации приговорили педофила в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре осудили мужчину, обвиняемого в педофилии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Областной специализированный межрайонный суд по уголовным делам признал жителя Павлодарского района виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки. А также в покушении на половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей, повлекшее заражение ребенка венерическим заболеванием.

«Приговором его лишили свободы на 25 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. А также назначили принудительные меры медицинского характера в виде химической кастрации», – сообщили в прокуратуре области.

По данным ведомства, осужденный на протяжении шести лет насильно совершал в отношении родной дочери действия сексуального характера.

Вина подсудимого доказана материалами уголовного дела, показаниями потерпевшей, свидетелей и проведенными экспертизами.

Согласно заключению эксперта, гражданин страдает психическим заболеванием – педофилией. Сам же осужденный свою вину не признал.

Приговор вступил в законную силу.