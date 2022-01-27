+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

К 2050 году население Актобе достигнет 950 тысяч человек - генплан

27 Января 2022 04:32
Поделиться:
К 2050 году население Актобе достигнет 950 тысяч человек - генплан

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – К 2050 году по планам развития население Актобе должно достигнуть 950 тысяч человек. В акимате области прошла презентация первого-второго этапов генплана города Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Программа «Аңсаған сәби»: 52-летняя женщина впервые стала мамой в Атырау
Патрулирование улиц усилено в Актобе

В совещании под председательством акима области Ондасына Уразалина приняли участие заместители акима области, руководители управлений, аким Актобе, а также представители проектно-градостроительной фирмы ТОО «Урбостиль».

«Мы привезли презентацию первого и второго этапов нового генплана. В них определены основные принципиальные направления градостроительного документа до 2050 года», - сообщила директор проектной компании Любовь Нысанбаева.

В стратегическом документе, по которому областной центр будет развиваться ближайшие 25 лет, отражены вопросы развития демографии города.

Проектировщики считают, что к 2050 году Актобе будет одним из крупнейших городов Казахстана с численностью населения в 950 тысяч человек.

«Нами сделаны все расчеты, позволяющие определить территориальное развитие Актобе, разработаны вопросы, касающиеся транспортной системы, которые необходимы для того, чтобы обеспечить населением мобильностью. В числе не менее важных вопросов - обеспечение безопасности населения, создание комфортной среды», - подчеркнула Любовь Нысанбаева.

Также с учетом природно-климатических условий разработана концепция защиты жилых массивов от затопления паводковыми водами. В частности, проектировщики предлагают создание 260 метрового зеленого пояса вдоль большой актюбинской кольцевой автомобильной дороги, который будет преграждать доступ к дороге снега и талых вод.

По итогам совещания аким области поручил руководителю управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, руководителю управления строительства, архитектуры и градостроительства детально изучить стратегический документ и дать ряд предложений.



Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #Демография  
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Новости по теме
Программа «Аңсаған сәби»: 52-летняя женщина впервые стала мамой в Атырау
Патрулирование улиц усилено в Актобе
Популярное
1 Долг «Самрук-Казына» составляет почти 18 млрд долларов - депутат
2 Арыстангани Заппаров освобожден от должности замминистра МВД
3 Еще одного мародера задержали в Алматы
4 Ержан Саденов назначен заместителем министра внутренних дел РК
5 Руководителя управления здравоохранения назначили в СКО
6 Пьяного россиянина и ругающуюся россиянку сняли с авиарейсов в Нур-Султане
Читайте также
За распространение запрещенной религиозной литературы оштрафован житель Актюбинской области
«Ауыл - Ел Бесігі»: какие соцобъекты появились в селах Актюбинской области
Долг «Самрук-Казына» составляет почти 18 млрд долларов - депутат
Арыстангани Заппаров освобожден от должности замминистра МВД
Еще одного мародера задержали в Алматы
Ержан Саденов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Руководителя управления здравоохранения назначили в СКО
Пьяного россиянина и ругающуюся россиянку сняли с авиарейсов в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив