К 2040 году глобальный спрос на воду может превысить предложение на 40%

Президент Казахстана призвал объединить политическую волю и экономические ресурсы для решения этой важнейшей глобальной проблемы наряду с мерами по борьбе с изменением климата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Необходимость срочных действий по борьбе с изменением климата рискует превратиться в клише. Но это опасное клише, потому что для придания приоритета защите окружающей среды срочно требуются немедленные, эффективные и трансформационные шаги. Центральная Азия – один из ее передовых рубежей. Даже если мы успешно ограничим повышение глобальной температуры до 1,5 градусов к 2030 году, что выглядит все менее вероятным, в Центральной Азии мы столкнемся с повышением температуры на 2-2,5 градуса», - сказал Касым-Жомарт Токаев на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент Казахстана напомнил о необоходимости сохранять приверженность безуглеродному будущему.

«Несмотря на долгий путь, пройденный Парижским соглашением по климату, мы все должны сохранять приверженность безуглеродному будущему. Климатическая повестка дня не должна использоваться для введения мер, ограничивающих торговое и инвестиционное сотрудничество. Вместо этого мы должны сосредоточиться на позитивных изменениях, таких как Позитивные меры по борьбе с изменением климата, определенные ООН, включая инвестиции в создание «зеленых» рабочих мест, прекращение субсидирования использования ископаемых видов топлива и обеспечение справедливости, инклюзивности и участия женщин во всех климатических действиях на различных уровнях. Однако без должного финансирования амбициозные планы по борьбе с изменением климата останутся нереализованными. В связи с этим мы предлагаем запустить в Казахстане программу Партнерства по справедливому энергетическому переходу (Just Energy Transition Partnership)», - отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также добавил, что постепенный, устойчивый и социально ответственный переход от использования угля стал бы большим преимуществом для достижения глобальных целей в области изменения климата.

«Инициатива Казахстана по открытию в Алматы Проектного офиса для Центральной Азии по изменению климата и зеленой энергетике может способствовать решению этих вопросов.

Мы с нетерпением ждем проведения в Казахстане в 2026 году Регионального климатического саммита под эгидой ООН.

В нашем регионе нехватка воды создает серьезные экономические и другие вызовы в бассейнах трансграничных рек. Подобная ситуация будет наблюдаться во всем мире: к 2040 году глобальный спрос на воду может превысить предложение на 40%. Поэтому мы должны объединить политическую волю и экономические ресурсы для решения этой важнейшей глобальной проблемы наряду с мерами по борьбе с изменением климата.



В следующем году Казахстан будет председательствовать в Международном фонде спасения Арала. Мы продолжим работу по предотвращению дальнейшей деградации окружающей среды и влияния этого на жизнедеятельность вокруг озера, которое когда-то было четвертым по величине на планете.



Сегодня крупнейшее в мире озеро – Каспийское море – также сталкивается с экологическими проблемами, включая обмеление, отвод воды, загрязнение флоры и фауны. Спасение Каспийского моря должно стать вопросом общего приоритета, требующим долгосрочного международного сотрудничества», - озвучил Президент Казахстана.