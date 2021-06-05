К 2030 году около 760 тысяч контейнерных перевозок будет проходить через Казахстан – прогноз

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Результаты проведенного исследования прогнозируют, что в 2030 году максимальный объем контейнерных перевозок составит примерно 760 тыс. контейнеров в ДФЭ (двадцатифу́товый эквивале́нт - условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств), которые в основном будут перевозиться транзитом по территории Казахстана. Об этом сказал генеральный секретарь постоянного секретариата межправительственной комиссии ТРАСЕКА Асет Асавбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

2 июня 2021 года состоялась виртуальная сессия на тему «Повышение конкурентоспособности международных железнодорожных перевозок в рамках ТРАСЕКА». В ходе мероприятия состоялось обсуждение и обмен мнениями относительно перспектив развития и совершенствование условий контейнерных перевозок по маршрутам коридора ТРАСЕКА (Международный транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия), налаживание контактов между перевозчиками и основными экспортерами/импортерами.

Виртуальная сессия объединила более 130 участников из 13 стран-участниц соглашения ТРАСЕКА, Посольства КНР в Азербайджане, Международного союза железных дорог (МСЖД), Всемирного банка (ВБ), Международной ассоциации «Транскаспийский международной транспортный маршрут» (ТМТМ), Maersk, и других представителей железнодорожных администраций, национальных ассоциаций перевозчиков, логистических компаний и экспедиторов, а также морских портов и судоходных компаний.

В ходе виртуальной сессии генеральный cекретарь ПС МПК ТРАСЕКА А.Асавбаев презентовал проект Концепции развития контейнерных перевозок до 2030 года в рамках ТРАСЕКА.

Согласно прогнозам организации, в 2030 году максимальный объем контейнерных перевозок составит примерно 760 тыс. контейнеров в ДФЭ, которые в основном будут перевозиться транзитом по территории Казахстана. В этой связи постоянным секретариатом на рассмотрение стран ТРАСЕКА представлены рекомендации, которые направлены на улучшение коммерческих и технических условий перевозок, дальнейшую интеграцию железнодорожных и морских администраций.

По итогам виртуальной сессии участники обменялись мнениями и видениями дальнейшего развития коридора, освоения новых контейнерных сервисов, обеспечивающих эффективную перевозку грузов, в том числе по территории Казахстана. Кроме того, отмечена важность наращивания скорости перевозок с применением цифровых решений. В целом участники мероприятия договорились продолжить активное сотрудничество для развития контейнерных перевозок по коридору ТРАСЕКА.

Отметим, что в рамках содействия привлечению «Большого транзита», как одной из целей Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2020–2025 годы, ТРАСЕКА проводится активная деятельность, значимость которой представляет большой нереализованный потенциал для Казахстана.

Международный транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА) включает транспортную систему 13 стран-участниц, а также стран-наблюдателей в МПК ТРАСЕКА, объединенных идеей дальнейшего развития международного транспорта в направлении Восток-Запад.











