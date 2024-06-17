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    11:20, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    К 2030 году мигранты отправят домой более пяти триллионов долларов - ООН

    доллар
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Согласно подсчетам Международного фонда сельскохозяйственного развития ООН (МФСР), к 2030 году более $5 трлн долларов будут отправлены мигрантами в страны с низким и средним уровнем дохода, при этом большая часть этих денег пойдет в сельские районы, передает агентство Kazinform со ссылкой на ООН.

    - Нам следует воспользоваться моментом и оценить огромный экономический вклад денежных переводов. Это очень большие суммы, и они быстро растут. В этом году будет отправлено в пять раз больше, чем 20 лет назад, а в период до 2030 года совокупный поток, по прогнозам, превысит 5 триллионов долларов, это невероятно. Это огромные суммы, и они являются спасательным кругом для сотен миллионов людей, половина из которых проживает в сельской местности, – сказал президент МФСР Альваро Ларио.

    В фонде отмечают, что более 1,4 млрд взрослых по-прежнему не имеют доступа к банковским и финансовым услугам и не могут переводить или получать переведенные деньги. Для многих других стоимость отправки денежных переводов слишком высока.

    Большинство взрослого населения, не имеющего доступа к банковским услугам, составляют женщины, и в каждом регионе мира в этой сфере существует неравенство между группами населения в зависимости от пола, доходов, возраста и образования.

    За последнее десятилетие цифровизация отправки денежных переводов привела к значительному расширению доступа для беднейших сельских жителей мира, однако их стоимость снижается недостаточно быстрыми темпами.

    Хотя усредненные затраты на денежные переводы значительно снизились с 2009 года – с 9,7% до 6,2% от суммы отправки, но они по-прежнему сильно превышают целевой показатель в 3%, установленный в рамках Целей в области устойчивого развития.

    16 июня отмечался Международный день семейных денежных переводов.

     

    Теги:
    Валюта Доллар ООН Мировые новости Цифровизация
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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