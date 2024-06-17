К 2030 году мигранты отправят домой более пяти триллионов долларов - ООН

Согласно подсчетам Международного фонда сельскохозяйственного развития ООН (МФСР), к 2030 году более $5 трлн долларов будут отправлены мигрантами в страны с низким и средним уровнем дохода, при этом большая часть этих денег пойдет в сельские районы, передает агентство Kazinform со ссылкой на ООН.

- Нам следует воспользоваться моментом и оценить огромный экономический вклад денежных переводов. Это очень большие суммы, и они быстро растут. В этом году будет отправлено в пять раз больше, чем 20 лет назад, а в период до 2030 года совокупный поток, по прогнозам, превысит 5 триллионов долларов, это невероятно. Это огромные суммы, и они являются спасательным кругом для сотен миллионов людей, половина из которых проживает в сельской местности, – сказал президент МФСР Альваро Ларио.

В фонде отмечают, что более 1,4 млрд взрослых по-прежнему не имеют доступа к банковским и финансовым услугам и не могут переводить или получать переведенные деньги. Для многих других стоимость отправки денежных переводов слишком высока.

Большинство взрослого населения, не имеющего доступа к банковским услугам, составляют женщины, и в каждом регионе мира в этой сфере существует неравенство между группами населения в зависимости от пола, доходов, возраста и образования.

За последнее десятилетие цифровизация отправки денежных переводов привела к значительному расширению доступа для беднейших сельских жителей мира, однако их стоимость снижается недостаточно быстрыми темпами.

Хотя усредненные затраты на денежные переводы значительно снизились с 2009 года – с 9,7% до 6,2% от суммы отправки, но они по-прежнему сильно превышают целевой показатель в 3%, установленный в рамках Целей в области устойчивого развития.

16 июня отмечался Международный день семейных денежных переводов.