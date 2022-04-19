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    10:21, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    К 2030 году 74% рабочей силы РК будут составлять миллениалы и поколение Z

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По расчетам экспертов, к 2030 году 74% рабочей силы Казахстана будут составлять миллениалы и поколение Z. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе заседания Правительства министр заявила, что основными вызовами рынка труда до 2030 года является существенный прирост молодежи, вступающей в рабочую силу.

    «То есть, трудоспособного возраста стали достигать лица, рожденные после 2000 года, или в период благоприятной демографичекой ситуации. По расчетам экспертов, к 2030 году 74% рабочей силы страны будут составлять миллениалы и поколение Z», - пояснила Тамара Дуйсенова.

    Кроме того, одним из вызовов министр назвала недостаточную генерацию рабочих мест в экономике. Основными работодателями в последние годы выступает государство и квазигосударственный сектор.

    Еще одним из вызовов было отмечено ускоренное распространение технологий и инноваций, где одни профессии отмирают, другие появляются, а третьи модифицируются.

    «Обозначенные вызовы определяют необходимость дальнейшего углубления модернизации системы подготовки кадров. При этом ее основой является национальная система квалификации», - добавила Тамара Дуйсенова.


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