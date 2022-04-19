К 2030 году 74% рабочей силы РК будут составлять миллениалы и поколение Z

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По расчетам экспертов, к 2030 году 74% рабочей силы Казахстана будут составлять миллениалы и поколение Z. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания Правительства министр заявила, что основными вызовами рынка труда до 2030 года является существенный прирост молодежи, вступающей в рабочую силу.

«То есть, трудоспособного возраста стали достигать лица, рожденные после 2000 года, или в период благоприятной демографичекой ситуации. По расчетам экспертов, к 2030 году 74% рабочей силы страны будут составлять миллениалы и поколение Z», - пояснила Тамара Дуйсенова.

Кроме того, одним из вызовов министр назвала недостаточную генерацию рабочих мест в экономике. Основными работодателями в последние годы выступает государство и квазигосударственный сектор.

Еще одним из вызовов было отмечено ускоренное распространение технологий и инноваций, где одни профессии отмирают, другие появляются, а третьи модифицируются.

«Обозначенные вызовы определяют необходимость дальнейшего углубления модернизации системы подготовки кадров. При этом ее основой является национальная система квалификации», - добавила Тамара Дуйсенова.