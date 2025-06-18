РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:52, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    К 2029 году переработка алюминия в РК увеличится в четыре раза

    В Казахстане продолжается реализация мер по обеспечению обрабатывающей промышленности отечественным сырьем – благодаря господдержке переработка алюминия, меди, цинка и свинца стремительно растет. Об этом сообщил заместитель председателя комитета промышленности МПС РК Торебек Галымжан, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    алюминий
    Фото: freepik

    В 2021 году для обеспечения внутренних товаропроизводителей сырьем был принят Закон Республики Казахстан «О промышленной политике».

    – На основании данного Закона отечественные предприятия получают сырье по цене на 5% ниже котировок Лондонской биржи металлов, – сообщил заместитель председателя комитета промышленности МПС РК Торебек Галымжан на брифинге в СЦК.

    По его словам, в результате принятых мер по обеспечению внутренних товаропроизводителей сырьем увеличился объем выпуска готовой продукции по 30 проектам.

    – В 2024 году переработка первичного алюминия увеличилась в 2 раза по сравнению с 2021 годом и составила 57 тысяч тонн. В текущем году, в результате заключения контрактов с отечественными предприятиями, планируется довести объем переработки алюминия до 93 тысяч тонн, – добавил спикер.

    Кроме того, к 2029 году намечено увеличение переработки алюминия до 163 тысяч тонн, что составит четырехкратный рост переработки.

    Ранее прокуратура Астаны выявила схему незаконного вывоза металлолома в страны ЕС.

    В 2024 году наибольший рост экспорта среди несырьевых отраслей Казахстана продемонстрировала металлургическая отрасль, составив 16,9 млрд долларов США.

    Теги:
    Министерство промышленности и строительства
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают