К 2029 году переработка алюминия в РК увеличится в четыре раза

В 2021 году для обеспечения внутренних товаропроизводителей сырьем был принят Закон Республики Казахстан «О промышленной политике».

– На основании данного Закона отечественные предприятия получают сырье по цене на 5% ниже котировок Лондонской биржи металлов, – сообщил заместитель председателя комитета промышленности МПС РК Торебек Галымжан на брифинге в СЦК.

По его словам, в результате принятых мер по обеспечению внутренних товаропроизводителей сырьем увеличился объем выпуска готовой продукции по 30 проектам.

– В 2024 году переработка первичного алюминия увеличилась в 2 раза по сравнению с 2021 годом и составила 57 тысяч тонн. В текущем году, в результате заключения контрактов с отечественными предприятиями, планируется довести объем переработки алюминия до 93 тысяч тонн, – добавил спикер.

Кроме того, к 2029 году намечено увеличение переработки алюминия до 163 тысяч тонн, что составит четырехкратный рост переработки.

Ранее прокуратура Астаны выявила схему незаконного вывоза металлолома в страны ЕС.

В 2024 году наибольший рост экспорта среди несырьевых отраслей Казахстана продемонстрировала металлургическая отрасль, составив 16,9 млрд долларов США.