К 2027 году женщины будут выходить на пенсию в 63 года: график и льготы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Унификация пенсионного возраста – эта одна из мер, направленных на повышение уровня пенсионного обеспечения женщин, передает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

После изменений в пенсионное законодательство, внесенных в 2015 году, в Республике Казахстан, начиная с 2018 года, поэтапно каждые 6 месяцев повышается пенсионный возраст женщин. К 2027 году их возраст выхода на пенсию сравняется с пенсионным возрастом для мужчин и составит 63 года.

На первом этапе в 2018 году возраст выхода на пенсию для женщин увеличился на 6 месяцев по сравнению с 2017 годом и составил 58,5 лет. Для мужчин возраст выхода на пенсию, как и прежде, составляет 63 года. Соответственно, женщины, родившиеся в первой половине 1960 года, вышли на пенсию во второй половине 2018 года.

С 1 января 2019 года возраст выхода на пенсию для женщин увеличился еще на 6 месяцев и составил 59 лет. В текущем году на пенсию выйдут женщины, родившиеся во второй половине 1960 года.

Одновременно с этим с 1 июля 2018 года вводится новая методика назначения базовой пенсии. Она предусматривает дифференцированный подход к установлению размера базовой пенсии в зависимости от стажа участия в пенсионной системе. При этом учитывается трудовой стаж как до 1 января 1998 года, так и после этой даты на основе периодов уплаты обязательных пенсионных взносов.

Также в стаж участия в пенсионной системе, учитываемого для назначения базовой пенсии, включаются периоды: нахождения матерей по уходу за ребенком до 3 лет (в общей сложности не более 12 лет), ухода за ребенком-инвалидом, проживания супругов военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников специальных государственных органов в местностях, где отсутствовала возможность их трудоустройства (не более 10 лет в общей сложности) и т.д.

Кроме того, с 2014 года из республиканского бюджета введено субсидирование 10% обязательных пенсионных взносов работающим женщинам, находящимся в отпусках по уходу за ребенком до 1 года.

С 2020 года вводится условно-накопительная компонента, направленная на увеличение объемов пенсионных накоплений за счет уплаты 5% обязательных пенсионных взносов, уплачиваемых работодателем в пользу своих работников за счет собственных средств.

Все это позволяет женщинам увеличить как объем пенсионных накоплений, так и трудовой стаж, учитываемый при назначении базовой пенсии.

При этом сохранены все действующие льготы раннего выхода женщин на пенсию:

во-первых, женщины, родившие пятерых детей и имеющие 20 лет трудового стажа, вправе выйти на пенсию в 53 года;

во-вторых, женщины, проживавшие не менее 5 лет в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска Семипалатинского испытательного ядерного полигона, выходят на пенсию в возрасте 45 лет (при стаже работы 20 лет);

в-третьих, для участниц накопительной пенсионной системы при достаточности пенсионных накоплений для приобретения пенсионного аннуитета возраст раннего выхода в 2019 году достиг 51 летнего возраста.

График повышения пенсионного возраста женщин

2018 58 лет 6 месяцев С 01.01.1960 по 30.06.1960 г. 2019 59 лет С 01.07.1960 по 31.12.1960 г. 2020 59 лет 6 месяцев С 01.01.1961 по 30.06.1961 г. 2021 60 лет С 01.07.1961 по 31.12.1961 г. 2022 60 лет 6 месяцев С 01.01.1962 по 30.06.1962 г. 2023 61 лет С 01.07.1962 по 31.12.1962 г. 2024 61 лет 6 месяцев С 01.01.1963 по 30.06.1963 г. 2025 62 лет С 01.07.1963 по 31.12.1963 г. 2026 62 лет 6 месяцев С 01.01.1964 по 30.06.1964 г. 2027 63 года С 01.07.1964 по 31.12.1964 г.

По итогам 11 месяцев 2018 года средний размер совокупной пенсии из бюджета составил 81 159 тенге, что на 23% превышает средний размер пенсии за аналогичный период 2017 года (на 1 декабря 2017 года средний размер совокупной пенсии из бюджета составлял – 65 935 тенге). Общая численность получателей пенсионных выплат по возрасту на 1 декабря 2018 года составила – 2 172,9 тыс. человек.