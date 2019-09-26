К 2027 году Казахстан ожидает добычу газа на уровне 80 млрд кубометров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К 2027 году ожидается, что добыча газа в Казахстане составит 80 млрд кубометров. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин в ходе форума KAZENERGY, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы производим 90 млн тонн нефти каждый год. Это делает нас одним из лидирующих местных производителей нефти и газа. Наша добыча энергоресурсов стала главным фактором для дальнейшего развития в нефтехимической, нефтеперерабатывающей индустрии. Сегодня существенно выросли мощности наших отечественных нефтеперерабатывающих заводов. Номенклатура продуктов полностью покрывает наши внутренние потребности. Рынок растет и ожидается, что в этом году добыча газа составит 51 млрд кубометр. К 2027 году ожидается, что добыча газа составит еще больше - до 80 млрд кубометров», - сказал Аскар Мамин, выступая на площадке XII Евразийского форума KAZENERGY в столице.

По словам Премьер-Министра, Казахстан ожидает существенных расширений в нефтегазовом секторе.

«Наши портфельные проекты, включая производство и экспорт полиэтилена и полипропилена, добавит нам лидерских характеристик. Сегодня в газохимическом машиностроении произошли существенные прорывы. В 2018 году отечественное производство этого товара существенно выросло на территории нашей республики. Растет потребление традиционного ископаемого горючего. И у нас достаточно запасов для обеспечения предстоящих нужд. Для обеспечения долгосрочной добычи мы постоянно пересматриваем и совершенствуем свою политику по привлечению частных инвестиций. Вносили изменения в законодательство в области использования недр, а также ВИЭ и зеленой энергетики. Надеемся стать глобальным лидером по добыче нефти», - отметил А. Мамин.

Премьер-Министр, обращаясь к участникам форума, отметил необходимость объединения глобальных усилий в свете существующих вызовов.

«Ассоциация KAZENRGY сегодня дает нам превосходную возможность поспособствовать конструктивному диалогу и собрала здесь лучших представителей индустрии и международной общественности. И надеюсь, что сегодня мы подвинем глобальную региональную повестку в деле региональной энергетической экономической безопасности», - подытожил он.

Напомним, с 23 по 26 сентября проходит неделя Energy Week. Сегодня стартовал XII Евразийский форум KAZENERGY.