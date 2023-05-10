К 2026 году Казахстан должен нарастить объем производства до 500 тысяч авто – министр индустрии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев поделился мнением о том, становится ли Казахстан ключевым игроком на автомобильном рынке. Глава ведомства сообщил, что в прошлом году в стране было собрано более 100 тысяч легковых авто, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом автомобилестроение – достаточно молодое направление в стране. Мы начали работать в этой сфере примерно 10 лет назад. В прошлом году объем производства автомашин составил более 100 тысяч легковых машин. До этого всегда делался акцент на сборку автомобилей. Теперь делаем акцент на углубление локализации. Мы ужесточаем требования. Мы говорим, что каждый бренд и с каждого бренда одна модель обязательно должна быть собрана путем мелкой сборки. Мелкая сборка – это более 2 тысяч операций. Это колоссальный объем работы. Плюс к этому есть новые проекты. Мы запустили производство шин, у нас имеется производство аккумуляторов, есть передние бампера. Дальнейшая задача стоит по локализации. Это первый момент», - рассказал журналистам на выставке обрабатывающей промышленности Марат Карабаев.





Министр индустрии также отметил, что в стране наращивается объем производства авто.

«Если рынок Казахстана составляет 150 тысяч машин, то в следующем году казахстанское автопроизводство даст этот объем 150 тысяч машин. То есть, потребность рынка в новых автомашинах полностью покроется. Есть ряд новых проектов. Наша задача – к 2026 году нарастить объем производства до 500 тысяч машин, чтобы Казахстан выпускал полмиллиона машин в год», - добавил Марат Карабаев.

Отметим, что в столице в Международном выставочном центре «EXPO» проходят международная выставка обрабатывающей промышленности Ondeu Expo и международная специализированная выставка по машиностроению и металлообработке Kazakhstan Machinery Fair.



















