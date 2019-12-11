К 2024 году во всех школах Казахстана будут предметные кабинеты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планируется внести изменения в систему финансирования школ. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на «круглом столе» в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть проблема разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами. Эта проблема включена в Госпрограмму развития образования и науки. Буквально недавно мы все ознакомились с результатами международных сопоставительных исследований PIAAC и PISA, которые показывают, что, к сожалению, разрыв практически не снижается. Тревожные для страны результаты в том числе по цифровой и функциональной грамотности. Поэтому мы отдельный раздел посвящаем именно сокращению разрыва. Здесь, конечно, необходима комплексная работа. Начиная с менеджмента, завершая переподготовкой педагогов, потому что у нас во многих малокомплектных школах работают совершенно в других условиях. Совмещенные классы – когда 6, 7, 8 классы могут обучаться вместе. И педагог должен быть готов обучать в этих условиях. Насколько он готов к этому? Насколько мы сегодня в организациях высшего образования готовим предметников по нескольким профилям? Насколько у нас есть методическая поддержка для них?» – сказал А. Аймагамбетов.

Министр отметил, что при существующей системе оплаты труда не удастся привлечь педагогов в сельские школы, потому что 18 часов по многим предметам в малокомплектных школах нет. Если нельзя набрать нагрузку на полную ставку, как туда привлечь педагога? Поэтому в сельских школах не хватает учителей по различным предметам. Для решения проблемы планируется внести изменения в систему финансирования школ. Сейчас 42% всех школ малокомплектные, и в них обучаются около 7% детей.

По словам А. Аймагамбетова, есть также много проблемных вопросов в части инфраструктуры школ, в том числе по материально-технической базе, доступу к интернету. Даже не все учителя обеспечены компьютерами. При этом местные исполнительные органы с целью сэкономить средства на тарифных планах закупают интернет со скоростью 4 мегабит в секунду. Такой тарифный план в школе, где может быть около 40 компьютеров, не обеспечивает хорошего доступа к интернету. Поэтому вносятся изменения в квалификационные требования, а также достигнута договоренность с акиматами, чтобы они не ограничивались тарифными планами со скоростью 4 мегабит в секунду, а увеличивали доступ по максимуму. Также в Госпрограмме развития образования и науки предусмотрено, что к 2024 году все школы Казахстана будут обеспечены как минимум одним кабинетом физики, одним кабинетом химии, STEM-лабораторией.