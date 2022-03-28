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К 2023 году зарплата врачей превысит 550 тысяч тенге - Ажар Гиният

Автор:  
Гульзат Сахова
28 Марта 2022, 12:04
К 2023 году зарплата врачей превысит 550 тысяч тенге - Ажар Гиният

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - К 2023 году заработная плата врачей в среднем превысит 550 тысяч тенге и в 2,5 раза будет выше средней заработной платы в Казахстане. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Ажар Гиният на встрече со студентами Казахского национального медицинского университета им. Асфендиярова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече «Будущее наших систем здравоохранения: репутация, мотивация, компетенции первичной медико-санитарной помощи» выступили региональный директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Хенри П. Клюге (Hans Henri P. Kluge), министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният, представитель ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинвал (Carolyn Clarinval), руководитель Европейского центра первичной медико-санитарной помощи ВОЗ Мелитта Якаб, заместитель министра здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов.

По словам министра здравоохранения РК Ажар Гиният, на сегодня восемь вузов обучают более 60 медицинским специальностям, включенным в реестр образовательных программ республики.

«С каждым годом растет престиж профессии, растет молодежь, интересующаяся медициной. Ежегодно медицинские вузы выпускают более девяти тысяч специалистов. С 2021 года Минздрав увеличил стоимость гранта, что существенно повлияет на улучшение материально-технической базы медицинских вузов. Все больше внимания уделяется ежегодному, системному повышению заработной платы медицинских работников, к 2023 году заработная плата врачей будет повышена в среднем до 561 тысячи тенге и в 2,5 раза выше средней заработной платы в Казахстане»,- сказала министр.

Кроме того, она отметила, что первичная медико-санитарная помощь постоянно совершенствуется.

«Усиление возможностей работников первичной медико-санитарной помощи - основа улучшения здоровья», - сказала она.

Д-р Ханс Клюге, европейский региональный директор ВОЗ, прочитал лекции студентам.

По его словам, потенциал молодых специалистов в продвижении к прогрессу и преобразовании первичной медико-санитарной помощи огромен.

«Мы надеемся, что вы станете лидерами. Будущее здоровья зависит от молодежи. Ваш энтузиазм и рвение к переменам - это наша поддержка», - сказал он.

Кроме того, доктор сказал, что первичная медико-санитарная помощь является ключом к достижению всех целей системы здравоохранения, к которым стремятся многие страны.

«Можно уменьшить неравенство, сосредоточившись на раннем выявлении и лечении болезни. Первичная медико-санитарная помощь позволяет снизить смертность за счет ускорения прогресса. Это очень важно для нашего Европейского региона и Казахстана. Руководство Казахстана показывает миру пример перехода от концепции к действию в укреплении первичной медико-санитарной помощи»,- считает доктор Ханс Клюге.

По словам спикера, Казахстан лидирует в продвижении роли ПМСП для многих стран.

«Из-за тяжелых уроков пандемии страны поняли, что для получения устойчивых систем здравоохранения нам нужны сильные, обеспеченные хорошими ресурсами и оперативно действующие первичные медико-санитарные службы. Казахстан стал эталоном для многих стран в продвижении роли ПМСП и обеспечении трансформации модели практического предоставления услуг ПМСП», - добавил он.

Отметим, что встреча прошла в открытом интерактивном формате. Студенты имели возможность задать вопрос высшему гостю.

Напомним, сегодня глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге посетил Казахстан.


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