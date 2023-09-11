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    17:53, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6

    К 20 годам тюрьмы приговорен алматинец, длительное время насиловавший родную дочь

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -Уголовное дело по части 4 уголовной статьи «Изнасилование» расследовало управление полиции Алмалинского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматы.

    «Материалами производства установлено, что гр.М., 1979 года рождения, с 2021 года неоднократно совершал половое сношение в отношении несовершеннолетней дочери, 2009 года рождения, тем самым причинил ей моральный вред, а также вред ее здоровью. Спустя два года девочка решилась рассказать об этом своей маме. Она, в свою очередь, заявила в полицию. Мужчина сразу же был водворен в изолятор временного содержания. Далее суд санкционировал его арест. Вина подозреваемого доказана рядом экспертных исследований, показаниями потерпевшей девочки и следственными действиями», - отметил начальник Управления полиции Алмалинского района подполковник полиции Олжас Шарипов.

    Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.120 ч.4 УК РК, и приговорен к 20 годам лишения свободы.


    Теги:
    Суды Алматы Дети Закон и право Правоохранительные органы
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