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    08:35, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    К 20 годам лишения свободы приговорили педофила в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В суде своей вины 58-летний мужчина не признал. Об этом сообщили в пресс-службе областного Специализированного межрайонного суда по уголовным делам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Дело по факту совершения действий сексуального характера в отношении малолетнего с использованием его беспомощного состояния и угрозой убийства рассмотрено с участием присяжных заседателей на закрытом судебном заседании.

    Вина подсудимого была доказана показаниями малолетнего потерпевшего, свидетелей, заключениями экспертиз.

    – В суде прокурор просил назначить виновному 20 лет лишения свободы, – уточнили в пресс-службе областного СМУС. – Подсудимый вину не признал, он и его адвокат просили вынести оправдательный приговор.

    Вердиктом суда присяжных заседателей 58-летний павлодарец признан виновным. Частью четвертой статьи 121 УК РК – насильственные действия сексуального характера – предусматривается только лишение свободы сроком на двадцать лет. Отбывать его павлодарец будет в учреждении максимальной безопасности.

    Мужчина пожизненно лишен права занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними детьми.


    Теги:
    Суды Правоохранительные органы Павлодарская область
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