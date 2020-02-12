К 175-летию Абая в Семее приступили к репетиции спектакля «Слова назидания»

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее к 175-летию Абая коллектив русского драматического театра имени Ф.М. Достоевского приступил к репетиции поэтического спектакля под рабочим названием «Слова назидания» в постановке молодого режиссера Айдына Салбана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В театре рассказали, что поэтический спектакль - это своеобразный взгляд современного нового поколения на мудрость, гениальность великого мыслителя.

«Зритель, придя в театр, в очередной раз убедится в актуальности его идей. Все, что сейчас происходит вокруг нас в мире: война и мир, радость и злоба, человеколюбие и ненависть – все это уже описано, прочувствовано Абаем в его произведениях. Абай и сейчас, в XXI веке, интересен миру, ему есть, что сказать», - сообщили о новой постановке в театре.

В новом спектакле это найдет отражение через современные средства выражения: пластику, вокал, звук, современные технологии.

Отметим, что премьера намечена на середину марта.