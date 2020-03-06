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К 175-летию Абая в Семее отремонтируют парки и покрасят фасады жилых домов

6 Марта 2020 21:46
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К 175-летию Абая в Семее отремонтируют парки и покрасят фасады жилых домов

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее с участием акима Восточного Казахстана Даниала Ахметова прошло совещание по благоустройству города к 175-летию Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Глава города Ермак Салимов рассказал акиму, что к концу мая завершится ремонт центрального парка, а также будет благоустроена улица Мангилик ел и площадь Абая. Планируется привести в порядок парк Победы и городскую набережную. На эти цели из бюджета будет выделено 80 млн тенге.

«Мы займемся еще покраской фасадов жилых зданий. Мы уже определили 21 дом. На эти цели мы определили 80 млн тенге. Дома будут приведены в порядок от аэропорта и до памятника Абая, а также до «Арены», - пояснил Ермак Салимов.

Кроме того, в Семее будет модернизировано уличное освещение и отремонтированы дороги. На средний ремонт выделяется свыше 1 млрд тенге . Планируется, что для расширения дорог с центральных улиц будут убраны все разделительные полосы.

«Всего будет отремонтировано 15 км. дорог», - доложил главе области Ермак Салимов.

Однако Даниал Ахметов заявил, что в год празднования юбилея Абая в Семее должно быть отремонтировано не 15, а 25 км. дорог.

«Внесите предложение по ремонту 25 км. дорог», - подчеркнул глава области.

В завершение встречи, аким области отметил, что все работы по благоустройству должны быть полностью завершены к 20 июля.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область,
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Орал Ерланулы

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