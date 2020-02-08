К 175-летию Абая регионы Казахстана благоустроят площади и дворы Семея
СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ – В Семее в честь 175-летия Абая за счет областей Казахстана будут благоустроены городские площади и дворы. Об этом на отчетной встрече с населением сообщил аким города Ермак Салимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы обратились ко всем областям, чтобы в преддверии 175-летия Абая ими был посеян вклад. Есть понимание и поддержка со стороны областей. Сегодня мы для них готовим необходимую проектно-сметную документацию. Скверы и площади, основной упор мы делаем на дворы, с тем, чтобы реконструкция и благоустройство за счет этих областей произошла», - рассказал Ермак Салимов.
Градоначальник подсчитал, что на благоустройство регионами страны будет потрачено приблизительно около 5 млрд.тенге. В частности, сквер на проспекте Ауэзова будет благоустроен за счет Алматинской области.
«Я думаю, что мы в течение летнего периода многие наши проекты реализуем за счет помощи наших областей», - подчеркнул аким города.
Также Ермак Салимов добавил, что в этом году будет завершено благоустройство Центрального парка.
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